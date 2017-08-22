Rusya'nın elektronik vize uygulaması işe yaramadı: sadece 2 Türk vatandaşı başvurdu

Rusya, Türkiye'nin de aralarında bulunduğu 18 ülkenin vatandaşlarına Vladivostok Limanı'ndan elektronik vize ile Rusya'ya giriş uygulamasını 1 Ağustos'ta başlatmıştı. Ancak olayın üzerinden 3 hafta geçmesine rağmen yalnızca 2 Türk vatandaşının Rusya'ya gelmek için vize başvurusu yaptığı ve kabul edildiği öğrenildi.

Rusya Uzak Doğu Kalkınma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, 1 Ağustos tarihinden itibaren toplamda 70 yabancı ülke vatandaşı bu sistemi kullanarak Vladivostok Limanı'ndan Rusya'ya giriş yaptı. Bu kişilerin 45'i Japonya, 24'ü Çin ve 1'i Suudi Arabistan vatandaşı oldu

Vize verilen toplam kişi sayısı 664

Öte yandan vizeye başvurarak almaya hak kazananların sayısının ise toplam 13 farklı ülkeden 664 kişi olduğu bilgisi verildi.

Elektronik vizeyi en çok alan ülke Çin (265), Japonya (211), Fas (82) ve Cezayir (56) oldu.

Ayrıca Hindistan'dan 19, Tunus'tan 11, Singapur'dan 7, Suudi Arabistan'dan 4, Birleşik Arap Emirlikleri'nden 3, İran ve Türkiye'den 2, Kuveyt ve Meksika'dan ise 1'er kişi vize aldı.

Rusya, 1 Ağustos 2017 tarihinden itibaren yürürlüğe giren Vladivostok Limanı'ndan Rusya'ya kolay giriş politikasıyla, ülkesinin Uzakdoğu bölgelerinin kalkınmasını hızlandırmayı amaçlıyor.

Selim Saygıner, Haberrus