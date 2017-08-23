ABD Büyükelçiliği: Rusya vatandaşları diğer ülkelerden vize alabilir

ABD'nin Rusya Büyükelçiği'nden yapılan açıklamada, Rusya vatandaşlarının, kendilerine randevu verilen herhangi bir ülkeye giderek vize alabileceklerini açıkladı.

Rusya, ABD'nin Rusya'da bulunan konsolosluk çalışan sayısını önemli bir ölçüde azaltmasını istemişti. Çalışan sayılarını azaltan ABD Büyükelçiliği'nde vize verilme süresi neredeyse iki kat uzadı. Bu durumda daha erken vize almak isteyen Rusya vatandaşları için açıklama yapan Büyükelçilik yetkilileri, "ABD yasaları, Rusya vatandaşlarının başka bir ülkede vize almasını yasaklamıyor." diye ifade etti.

ABD vizesi isteyenler 85 gün bekleyecek

Pazartesi gününden itibaren yenilenen sisteme göre ABD'ye 'visitor visa' yani B1 ticaret ve B2 turizm kategorilerinde vize almak isteyen Rusya vatandaşlarına 85 gün sonraya kadar randevu tarihi veriliyor.

Öğrenci vizesi için başvuranlara 36 gün, diğer vize türleri için ise 53 gün süre veriliyor.

Alternatifler: Kiev, Tiflis, Pekin, Astana, Taşkent, Kahire

ABD'ye vize almak isteyen vatandaşlar için Kiev ve Pekin'de 4, Tiflis'de 8, Astana'da 23, Taşkent'te 43 ve Kahire'de 23 gün sonrasına randevu verilebiliyor.

ABD, Rusya’daki büyükelçilik ve konsolosluklarda verilen göçmenlik vizeleri dışındaki vize işlemlerini 21 Ağustos'dan 1 Eylül'e kadar geçici olarak dondurma kararı almıştı.

Selim Saygıner, Haberrus