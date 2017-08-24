Rusya'nın Sudan Büyükelçisi, rezidansında ölü bulundu

Rusya'nın Sudan Büyükelçisi Mirgayas Şirinskiy, Sudan'daki rezidansında ölü bulundu.

Rusya resmi devlet haber ajansı Ria Novosti'nin son dakika olarak geçtiği haberde, "Rusya'nın Sudan Büyükelçisi Mirgayas Şirinskiy, 23 Ağustos tarihinde Sudan'ın başkentindeki Hartum'da, rezidansında ölü bulundu." diye ifade edildi.

Habere göre Şirinskiy'nin ölüm sebebi henüz bilinmiyor.

Yerel polislerin yaptığı açıklamaya göre de, olayda herhangi bir cinayet belirtisi yok.

1954 yılında dünyaya gelen Mirgayas Şirinskiy, 1977 yılında MGIMO'dan mezun olur olmaz diplomatik göreve başladı. Moskova'da Dışişleri Bakanlığı'nda ve yurtdışında birçok görev alan Rus diplomat, 2013 yılında Sudan Büyükelçisi olarak atanmıştı.

Selim Saygıner, Haberrus