Ünlü Rus aktör gönüllü olarak Ukrayna’nın Donbass’daki ordusuna katıldı

Ünlü Rus aktör Anatoliy Paşinin, gönüllü olarak Ukrayna ordusuna katılma kararı aldı ve Rusya sınırındaki Donbass çatışma bölgesinde görev yapmaya başladı.

Ukraynalı gazeteci Andrey Tsapliyenko, Facebook sayfasından yaptığı açıklamada Rus aktörün Ukrayna kara birliklerine katıldığını duyurdu ve aktörün fotoğraflarını yayınladı.

Anatoliy Paşinin, Rusya’da yayınlanan kült savaş dizilerinden biri olan Fırtına Kapısı (Грозовые ворота) ile Amiral (Адмирал) ve Biz Gelecekteniz (Мы из будущего) adlı savaş filmlerinde oynamıştı.

Ukrayna televizyonları ise Rus aktör Paşinin’in orduya katılmasını “Film kahramanı gerçek oldu” başlığıyla duyurdu.

2014 yılında Rusya ve Ukrayna yaşanan gerilimde Donbass ve Lugansk bölgelerinde çatışmalar başlamıştı. Kiev, çatışmalardan dolayı Moskova’yı suçluyor. Kremlin ise yeterli kanıt olmadığı gerekçesiyle iddiaları reddediyor.

Berk Atacan, HABERRUS