Türk Yıldızları Rusya'da ilk defa gösteri uçuşu yaptı

Türk Hava Kuvvetleri bünyesindeki Türk Yıldızları, gösteri uçuşu yapmak üzere ilk kez Rusya’ya geldi. Türk Yıldızları'na ait 8 adet F-5 uçağı 25 Ağustos günü Moskova'daki Kubinka havalimanına geldi.

Armiya-2017 Askeri Teknoloji Forumu'nun davetlisi olarak Moskova'ya gelen Türk Yıldızları, 26 Ağustos Cumartesi günü saat 13:00'da bir gösteri gerçekleştirdi.

Grubun resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Türk jetleri ilk defa Rusya semalarında! 25 yıllık tarihimizde bizim ve ülkemiz için ilkleri yaşamaya ve yaşatmaya devam ediyoruz. Bayrağımızı göklerde gururla dalgalandırıyoruz. İki ülke arasındaki dostluğun ve iyi niyetin göstergesi olarak yarın (26 Ağustos) gösteri uçuşumuzu gerçekleştireceğiz. Gösterimiz saat 13:00'da." denildi.

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