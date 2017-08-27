Rusya'da çakmak gazı soluyan 10 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Rusya'nın başkenti Moskova'da çakmak gazı soluduktan sonra komaya girdiği iddia edilen 10 yaşındaki çocuk, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Moskova bölgesi Lyubertsi şehrinde gerçekleşen olayda, biri 10 yaşında, diğeri 12 yaşında iki erkek çocuk, çakmak doldurmak için kullanılan gaz dolu tüpü soludu.

Komaya giren ve tedavi altına alınan iki çocuktan biri hayatını kaybederken, 12 yaşındaki diğer çocuk ise yoğun bakımda tedavi görmeye devam ediyor.

Adli tıp uzmanları ve savcılık olayla ilgili soruşturma başlattı.

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