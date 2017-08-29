Moskova'da Kurban Bayramı namazı saat kaçta?

Kurban Bayramını Moskova'da karşılayacak Müslümanlar 1 Eylül Cuma günü saat 7:00-8:00 arasında Moskova Merkez Camii'nde Kurban Bayramı vaazını dinleyecek ve ardından Bayram namazını kılacak.

Rusya Müftüler Konseyi'nden yapılan açıklamada, Kurban Bayramı namazının saat 07:00'da başlayacağı, 08:00'da sona ereceği ve ardından 08:55'de Rossiya 1 kanalından banttan Kurban Bayramı namazı yayını yapılacağı duyuruldu.

Rusya Müftüler Konseyi Ravil Gaynuddin her yıl olduğu gibi bu yıl da Bayram namazı öncesi saat 06:20'de gazetecilere açıklamalarda bulunacak.

Bolşaya Tatarskaya sokağında bulunan Tarihi Cami'de ise bayram namazına 08:00'da durulacak.

Minskaya sokağındaki Anıtlar Camii'nde de 07:00'da namaza başlanması planlanıyor.

Üç cami dışında bayram namazının kılınacağı diğer iki nokta ise şöyle:

1 - Шатер рядом с ФОК «Изумрудный» м. Бунинская Аллея, район Южное Бутово, ул. Южнобутовская, д.96). (Namaz 07:00'da başlayacak)

2 - Парк «60-летия Октября» (центральный вход) м. Коломенская, проспект Адропова, вл.9. (Namaz 07:00'da başlayacak)

Selim Saygıner, Haberrus