Rusya sadece bir ülkede ABD ve Çin’den daha çok seviliyor

Amerikan araştırma merkezi Pew Research Center’ın yaptığı araştırmaya göre dünyanın en büyük 36 ülkesinden sadece bir tanesi Rusya’ya ABD ve Çin’e göre daha olumlu yaklaşıyor.

Dünyanın en büyük 36 ülkesinin vatandaşları arasında yapılan ankete göre Rusya, sadece Yunanistan’da ABD ve Çin’e göre daha fazla seviliyor.

Yunanistan dışında Filipinler ve Vietnam’da halkın yarısından fazlası Rusya’ya sempatiyle yaklaştıklarını belirtiyor.

Ankete göre 17 ülkede Çin ve 17 ülkede ABD’ye daha olumlu yaklaşılıyor. Sadece Kenya’da halk Çin ve ABD’ye eşit mesafede yaklaşıyor.

Listedeki 36 ülke arasından ABD’yi en çok seven ülkeler Vietnam, İsrail ve Filipinler olurken, Çin’e karşı en olumlu yaklaşan ülkeler ise Nijerya, Avustralya ve Senegal olarak sıralanıyor.

Araştırmaya göre Türk halkının yüzde 33’ü Çin’e karşı olumlu yaklaşırken, yüzde 32’si ise Rusya’yı sevdiğini belirtiyor. Türkiye’de ABD’yi sevenlerin oranı ise yüzde sadece yüzde 18.

Berk Atacan, HABERRUS