Türkiye tatilinin ilk gününde komaya giren Rus turist hayatını kaybetti

Rusya’nın Surgut şehrinden Alanya’ya gelen ve tatilin ilk günü komaya giren 34 yaşındaki Kristina Maksimyuk, Moskova’da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

7 Ağustos'ta Alanya'ya gelen ve aynı gün komaya giren Kristina Maksimyuk, Moskova'ya döndükten sonra tedavi için götürüldüğü hastanede hayatını kaybetti.

Gazetecilere konuşan kaynak, Maksimyuk'un önceki gün yaşamını yitirdiğini belirtti.

Maksimyuk'un kız kardeşi Nadejda Gumenyuk da, kardeşine Türkiye'de kaldığı hastanede yeterli bir tedavi uygulanmadığını söyledi.

Sputnik'in haberine göre Maksimyuk, Alanya'ya geldiği gün komaya girmiş ve yerel bir klinikte kontrole alınmıştı. Durumu nedeniyle bir süre uçağa alınamayan Maksimyuk, 17 Ağustos'ta Moskova'ya getirilmiş ve hastaneye kaldırılmıştı. Maksimyuk'un kız kardeşi Gumenyuk, daha önce gazetecilere yaptığı açıklamada durumu ağır olan kız kardeşine, Türk doktorların doğru tedavi uygulamadığını ve yalnızca ‘tedavi ediyormuş gibi' davrandıklarını belirtmişti. Gumenyuk, kız kardeşinin 40 derece üstünde bir ateşle hastaneye getirildiğini ve zatürre geçirdiğini ifade etmişti.

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