Zafer Bayramınız Kutlu Olsun!

Özgürlük ve bağımsızlığı karakteri haline getiren asil milletimizin, hiçbir güçlük karşısında boyun eğmediğini ve eğmeyeceğini bilen Ebedî Başkomutanımız Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK önderliğinde giriştiği destansı mücadelenin ve kazandığı Büyük Zafer’in 95’inci yıl dönümünü kutlamanın onurunu ve gururunu yaşıyoruz.

"Her safhasıyla düşünülmüş, hazırlanmış, idare edilmiş ve zaferle sonuçlandırılmış olan bu harekât, Türk ordusunun, Türk subay ve komuta heyetinin yüksek kudret ve kahramanlığını tarihe bir kere daha geçiren muazzam bir eserdir. Bu eser, Türk milletinin hürriyet ve istiklal düşüncesinin ölümsüz bir abidesidir. Bu eseri yaratan bir milletin evladı, bir ordunun Başkomutanı olduğumdan, mutluluk ve bahtiyarlığım sonsuzdur." şeklinde ATATÜRK’ün özetlediği bu zafer; aziz milletimiz ve onun bağrından çıkan ordumuzun ilham kaynağı ve iftihar abidesi olmaya devam edecektir.

Tüm okurlarımızın Zafer Bayramı’nı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü’nü kutluyor; kendilerine, değerli aile mensuplarıyla birlikte başarı, mutluluk ve esenlikler diliyoruz.

HABERRUS