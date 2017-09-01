Moskova'da yaşayan binlerce Müslüman, Kurban Bayramı namazında bir araya geldi

Rusya'nın başkenti Moskova'da yaşayan yaklaşık 3 milyon Müslüman, Kurban Bayramı'nı kutluyor. Yalnızca Merkez Camii'nde 200 bini aşkın Müslüman'ın Bayram namazı kıldığı belirtiliyor.

Bayram namazını bir arada kılmak isteyen binlerce Müslüman, şehirdeki 4 camiye ve diğer mescitlere akın etti.

Polislerin ve askeri birliklerin özel güvenlik önlemleri aldığı mekanlarda herhangi bir taşkınlık yaşanmadı.

Moskova'da bayram nedeniyle camilerin yakınlarında 4 bin 500 güvenlik gücü görev yaptı.

HABERRUS