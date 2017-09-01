Moskova'da yaşayan binlerce Müslüman, Kurban Bayramı namazında bir araya geldi
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Rusya'nın başkenti Moskova'da yaşayan yaklaşık 3 milyon Müslüman, Kurban Bayramı'nı kutluyor. Yalnızca Merkez Camii'nde 200 bini aşkın Müslüman'ın Bayram namazı kıldığı belirtiliyor.
Bayram namazını bir arada kılmak isteyen binlerce Müslüman, şehirdeki 4 camiye ve diğer mescitlere akın etti.
Polislerin ve askeri birliklerin özel güvenlik önlemleri aldığı mekanlarda herhangi bir taşkınlık yaşanmadı.
Moskova'da bayram nedeniyle camilerin yakınlarında 4 bin 500 güvenlik gücü görev yaptı.
HABERRUS