Putin, Rusya Müslümanlarının Kurban Bayramı'nı kutladı
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya Müslümanlarının Kurban Bayram'ını tebrik etti.
Putin'in, Kremlin'in internet sitesinde yayınlanan bayram kutlamasında şu ifadeler yer aldı: "Müslümanların kutsal yerlere yaptıkları haccın sonuna gelindiğini söyleyen bu bayramın, yüzlerce yıllık geleneklere dayanan, güçlü manevi kökleri olan ve Rusya'daki Müslümanları birleştiren çok özel yanları var."
Putin sözlerine şöyle devam etti: "Müslümanların bütünlüğü, dinlerarası diyaloğun ve ülkemizin gelişmesi için sağlam bir temel oluşturuyor. Bu potansiyelin, toplumda barış ve uzlaşı için nasıl kullanıldığını görmek çok mutluluk verici."
HABERRUS