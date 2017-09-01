Putin, Rusya Müslümanlarının Kurban Bayramı'nı kutladı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya Müslümanlarının Kurban Bayram'ını tebrik etti.

Putin'in, Kremlin'in internet sitesinde yayınlanan bayram kutlamasında şu ifadeler yer aldı: "Müslümanların kutsal yerlere yaptıkları haccın sonuna gelindiğini söyleyen bu bayramın, yüzlerce yıllık geleneklere dayanan, güçlü manevi kökleri olan ve Rusya'daki Müslümanları birleştiren çok özel yanları var."

​Putin sözlerine şöyle devam etti: "Müslümanların bütünlüğü, dinlerarası diyaloğun ve ülkemizin gelişmesi için sağlam bir temel oluşturuyor. Bu potansiyelin, toplumda barış ve uzlaşı için nasıl kullanıldığını görmek çok mutluluk verici."

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