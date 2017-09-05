Rusya Müftüsü: Myanmar'daki Müslümanlar için dua edelim

Rusya Müftüler Konseyi Başkanı Ravil Gaynuddin, Moskova'daki Kurban Bayramı namazında, Myanmar'daki şiddet olayları nedeniyle Bangladeş'e kaçan Arakanlı Müslümanlara dua etme çağrısında bulundu.

Gaynuddin, bayram namazı hutbesinde konuyla alakalı şunları söyledi: "Maalesef, Myanmar'daki inanan kardeşlerimize zulüm yapıldığına dair üzücü haberler alıyoruz. Tüm dünya topluluğu bu olayları takip etmeli"

Gaynuddin, yıllardan beri hükümete çağrılar yapıldığını ve diğer ülkelerin Myanmar'a insanı yardım taleplerinin kabul edilmediğini hatırlatarak, "Myanmar'da sivillerin kitlesel tacizi devam ediyor" dedi.

Gaynuddin konuşmasını şöyle sürdürdü: "Açlıktan, hastalıktan ve askeri çatışmalardan dolayı masum insanlar hayatını kaybediyor. Bugün tüm dünyada Myanmar için dualar edilsin. Anlamsız şiddet ve kan dökülmelerinin hızla durdurulmasını sağlaması, inancından dolayı zulüm gören insanların da bir an önce refaha ulaşması için Yüce Yaratıcı'ya en samimi dileklerimizi sunuyoruz."

Öte yandan Myanmar ordusunun silahlı militanlarla mücadele gerekçesiyle Arakan Eyaleti’nde devam eden saldırılarından kaçan ve Bangladeş’e sığınanların sayısı 73 bine ulaştı.

Myanmar'ın batısında bulunan Arakan eyaletinde 1 milyondan fazla Müslüman yaşıyor. Nüfusun çoğunluğu Budist olan Myanmar'daki Müslümanlar, vatandaşlık da dahil olmak üzere birçok temel hakka sahip değil.

HABERRUS