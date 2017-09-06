Musk’tan 3. Dünya Savaşı uyarısı: Çin, Rusya, yakında tüm ülkeler…

SpaceX, Tesla ve The Boring Compony gibi dev teknoloji şirketlerinin sahibi işadamı Elon Musk Yapay Zeka'nın Kuzey Kore'den çok daha büyük bir tehdit olduğunu söyledi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in “Yapay Zeka sadece Rusya değil bütün insanlığın geleceği... Dev imkanlar getirdiği gibi öngörmesi zor tehditler de yaratıyor. Bu alanda liderliği alan, dünyayı da yönetecektir.” sözlerini resmi Twitter hesabından değerlendiren Musk, “İşte başlıyor…” yorumunda bulundu.

Yapay Zeka konusundaki uluslararası yarışa dikkat çeken Musk bunun Üçüncü Dünya Savaşı'nın en muhtemel tetikleyicisi olabileceğini yazdı.

Musk, paylaştığı Tweette, "Çin, Rusya, bilgisayar biliminde gelişmiş tüm ülkeler. Yapay Zeka alanındaki üstünlük yarışı bence Üçüncü Dünya Savaşı'na yol açacak" dedi.

China, Russia, soon all countries w strong computer science. Competition for AI superiority at national level most likely cause of WW3 imo. — Elon Musk (@elonmusk) 4 September 2017

Milyarder işadamı uzun zamandır Yapay Zeka teknolojisinin silahlarda kullanılmasına karşı çıkıyor ve geçen ay Birleşmiş Milletler'e bu tür silahlara uluslararası yasak konması talebiyle yazılan açık mektubu imzalayan 116 kişiden biri.

Bu açık mektupta "insandan bağımsız olarak devreye giren ölümcül silahlar bir kez geliştirildiğinde, savaşları çok daha büyük bir ölçeğe ve insanların kavrayabileceğinden çok daha büyük bir hıza eriştirecek" deniliyordu.

HABERRUS