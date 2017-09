Musk’tan 3. Dünya Savaşı uyarısı: Çin, Rusya, yakında tüm ülkeler…

SpaceX, Tesla ve The Boring Compony gibi dev teknoloji şirketlerinin sahibi işadamı Elon Musk Yapay Zeka'nın Kuzey Kore'den çok daha büyük bir tehdit olduğunu söyledi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in “Yapay Zeka sadece Rusya değil bütün insanlığın geleceği... Dev imkanlar getirdiği gibi öngörmesi zor tehditler de yaratıyor. Bu alanda liderliği alan, dünyayı da yönetecektir.” sözlerini resmi Twitter hesabından değerlendiren Musk, “İşte başlıyor…” yorumunda bulundu.

Yapay Zeka konusundaki uluslararası yarışa dikkat çeken Musk bunun Üçüncü Dünya Savaşı'nın en muhtemel tetikleyicisi olabileceğini yazdı.

Musk, paylaştığı Tweette, "Çin, Rusya, bilgisayar biliminde gelişmiş tüm ülkeler. Yapay Zeka alanındaki üstünlük yarışı bence Üçüncü Dünya Savaşı'na yol açacak" dedi.

China, Russia, soon all countries w strong computer science. Competition for AI superiority at national level most likely cause of WW3 imo.