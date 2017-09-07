Moskova Belediyesi, Myanmar'daki Müslümanlara destek mitingine izin vermedi

Moskova Belediyesinden yapılan açıklamada, 8 Eylül tarihinde Myanmar'daki Müslümanlar için destek mitingi düzenlemek isteyen organizatörlere izin verilmediği belirtildi.

8 Eylül saat 19:00'dan 21:00'a kadar Moskova'daki Myanmar Konsolosluğu önünde miting düzenlemek isteyen 200'e kadar kişinin başvurusu, Belediye yönetimi tarafından reddedildi.

Reddedilme sebebi olarak, "Talep kabul edilmedi. Gösteri yapılmak istenilen bölge bu kadar insan için uygun değil." diye ifade edildi.

Çoğunluğu Çeçenistan vatandaşlarından oluşan yaklaşık 500 kişi, geçtiğimiz hafta Moskova'da bulunan Myanmar Konsolosluğu önünde gösteri düzenlemiş, kaldırımlarda namaz kılmıştı.

Birkaç gün önce ise Çeçenistan'ın başkenti Grozni'de Müslüman Arakanlara destek için düzenlenen mitinge 1 milyondan fazla kişi katılmıştı. Mitingde konuşma yapan Çeçenistan lideri Ramzan Kadirov, Güneydoğu Asya ülkesi Myanmar'da kan dökülmesine son verilmesi, suçluların cezalandırılması ve insanlığa karşı işlenen suçların soruşturulması çağrısında bulunmuştu.

Selim Saygıner, Haberrus