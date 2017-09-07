Norveç'ten Türkiye'ye gitmek isteyen 3 kişinin teknesi Rusya'da karaya oturdu

Kendilerine ait bir tekneyle Norveç'ten Türkiye'ye gitmek isteyen 3 Norveç vatandaşı, Rusya'nın Smolensk şehrinde Dinyeper Nehri'ni geçerken karaya oturdu.

6 ton ağırlığında ve 10 metre uzunluğundaki teknenin, nehrin derinliği doğru hesaplanamadığı için karaya oturduğu belirtiliyor.

Teknede seyahat eden vatandaşlardan birisi Norveç'ten yola çıktıklarını, Ukrayna ve Karadeniz üzerinden Türkiye'ye geçmeyi planladıklarını anlattı.

Rusya Acil Durumlar Bakanlığı (MÇS) yetkilileri olaya müdahale ederek tekneyi kurtardı.

Kendilerine sunulan yemek, kıyafet ve barınak yardımını reddeden Norveçliler, teknelerine binerek seyahatlerine kaldığı yerden devam etti.

HABERRUS