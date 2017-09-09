Dumandan zehirlenen Ermitaj'ın dört kedisi hayatını kaybetti

Rusya’nın St. Peterburg şehrindeki Ermitaj Müzesi'nde 'fareleri yakalamakla' görevli dört kedi, dumandan zehirlenerek hayatını kaybetti.

Kışlık Sarayı'nın bodrum katında çıkan yangından dolayı dumandan etkilenen kediler boğularak hayatını kaybetti.

Aynı yerde bulunan beşinci kedi ise itfaiye tarafından yapılan suni tenefüs yoluyla kurtarıldı.

Yangının çok küçük bir noktada meydana geldiği, herhangi bir maddi zarar vermediği belirtiliyor.

Rusya'da kedilerin 'fare yakalayıcı' olarak işe alınması ilk defa Çariçe II. Katerina zamanında gerçekleşmişti. Resmi olarak Ermitaj Müzesinde çalışan yaklaşık 70 kedi var. Bu kedilere çalışmaları karşılığında, müze tarafından kalacak yer ve mama temin ediliyor. Ayrıca tedavi masrafları da müzenin bütçesinden karşılanıyor.

HABERRUS