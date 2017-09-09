Rusya'da bulunan 52 karat elmasa Büyükelçi Karlov'un ismi verildi

Rusya'nın en büyük elmas şirketlerinden 'Alrosa', 11 Temmuz 2017 tarihinde çıkardığı 51,91 karat elmasa, Türkiye'de suikast sonucu yaşamını yitiren Rusya'nın eski Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov'un ismini verdi.

Alrosa şirketinden yapılan açıklamada, 19,32 х 18,93 х 17,75 х 11,87 milimetre ölçülerindeki elmasın nadir bir taş olduğu belirtiliyor.

Moskova Finans Forumu'nda gerçekleştirilen törende, Büyükelçi Andrey Karlov'un eşi Marina Karlova'ya ve kızı Nadejda Andreasyan'a elmas hakkında bilgilerin yer aldığı bir sertifika takdim edildi.

Alrosa Başkanı Sergey İnanov törende şunları söyledi: "19 Aralık 2016 tarihinde trajik bir şekilde hayatını kaybeden Rusya'nın eski Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov'un hatıralarını yaşatmak ve uluslararası otoriteyi güçlendirmek, Rusya'nın çıkarlarını savunmak için yaptığı hizmetlere saygıyı ifade etmek amacıyla bu elmasa Karlov'un ismini vermeye karar verdik. Bu tarz büyük elmaslar doğada çok az bulunur. Her biri eşsizdir, tıpkı Andrey Gennadiyeviç Karlov gibi."

Büyükelçi'nin öldürülmesinin üzerinden yaklaşık 9 ay geçmesine rağmen ne Türk, ne de Rus güvenlik güçleri, katilin azmettiricisi ile ilgili bir açıklama yapmadı.

Selim Saygıner, Haberrus