Moskova, kuruluşunun 870'inci yılını böyle kutladı

Rusya'nın başkenti Moskova'da 9 ve 10 Eylül tarihlerinde, şehrin kuruluşunun 870'inci yıl dönümü kutlandı. Kutlamalar çerçevesinde 400'ün üzerinde etkinlik ve gün sonunda görkemli bir havai fişek gösterisi gerekleştirildi.

Kızıl Meydan'daki kutlamalara Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Başbakan Dmitri Medvedev ve Belediye Başkanı Sergey Sobyanin'in yanı sıra birçok üst düzey devlet yetkilileri katıldı. Putin, Moskova'nın yeniden yapılanmasının kolay iş olmadığını fakat başlaması gerektiğini vurguladı.

Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin daha önce kutlamalar sırasında tüm şehir hizmet servislerinin yoğun mesai düzeninde çalışacaklarını, güvenliğin ise 20 bin güvenlik görevlisi tarafından sağlanacağını açıklamıştı.

HABERRUS