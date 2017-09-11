Moskova'nın merakla beklenen 245 milyon dolarlık 'Zaryadye' parkı açıldı

Rusya'nın başkenti Moskova'da Kremlin'in yanı başında inşa edilen ve merakla beklenen 'Zaryadye' parkı açıldı. Açılışa Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin katıldı. Daha evvel parkında yerinde bulunan meşhur 'Rossiya' oteli 2006 yılında yıkılmıştı.

Yapımı 2,5 yıl süren park, tam 14 milyar rubleye (245 milyon dolar) mal oldu.

Parkın açıldığı ilk iki gün (9-10 Eylül), yalnızca davetiyesi olan ziyaretçiler 'Zaryadye'yi ziyaret edebildi.

'Zaryadye' parkından görüntüler:

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