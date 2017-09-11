Türk savaş gemisi Bayraktar, Odesa limanında

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na ait Türkiye’nin ilk milli amfibi tank çıkarma gemisi TCG Bayraktar, Ukrayna'nın Odesa limanına giriş yaptı.

Ukrayna Savunma Bakanlığı resmi Facebook hesabından yapılan açıklamada geminin fotoğrafları paylaşılarak, ziyaret hakkında bilgilere yer verildi. Geminin 12 Eylül’e kadar Odesa’da kalacağı belirtildi.

Gemilerin ziyaret programına göre, gemi komutanları Ukrayna Deniz Kuvvetleri yetkilileriyle bir araya gelecek. Ayrıca gemi mürettebatı için kültür programı düzenlenecek.

Bir sonraki durak: Rusya

Türk Deniz Kuvvetleri'nden gelen açıklamada, Açık Deniz Eğitimlerine katılan Deniz Harp Okulu öğrencilerinin, 05-25 Eylül 2017 tarihleri arasında sırasıyla; Zonguldak Karadeniz Ereğli, Ukrayna-Odesa, Trabzon, Rusya-Novorossiysk ve Samsun limanlarını ziyaret edeceği bildirildi.

Öğrencilerin Açık Deniz Eğitimleriyle donanma gemilerindeki yaşamı gerçek koşullarda eğitim yaparak öğrenmeleri ve köprüüstü-makina vardiya subaylığı yeteneklerini geliştirmeleri, mesleklerine olan bağlılıkları, görevlerini birlik ve beraberlik ruhu içerisinde icra etmeleri hedeflendiği ifade edildi.

HABERRUS