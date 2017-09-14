Darbeyle suçlanan Tuğamiral: İllegal yapı içerisinde olsaydım Rusya ile savaş çıkarırdım

Donanma Komutanlığı'na yönelik '15 Temmuz darbe girişimi' davasında, Tuğamiral Nazmi Ekici savunma yaptı. Yasadışı bir faaliyette bulunmadığını söyleyen Ekici, "İllegal bir yapı içerisinde olsaydım uçak düşürme olayında Rusya ile savaş çıkarırdım. O dönem angajman kuralları yetkisi bendeydi" dedi.

Davanın üçüncü gününde, sanık savunmalarının dinlenmesine devam edildi. Duruşma, 15 Temmuz öncesinde Harp Filosu Komutanı olan Tuğamiral Nazmi Ekici’nin savunmasıyla başlandı. Ekici, emniyet ve savcılıktaki ifadelerini, şiddete maruz kaldığı iddiasıyla reddetti.

Mahkemedeki savunmasında, darbe sürecinde veya öncesinde herhangi bir örgütsel yapı içerisinde illegal faaliyetlerde bulunmadığını öne süren Ekici, “Ben illegal bir yapı içerisinde olsaydım uçak düşürme olayında Rusya ile savaş çıkarırdım. O dönem angajman kuralları yetkisi bendeydi ve benim darbeyle hiçbir ilgim yok. Benim tek kusurum 15 Temmuz’dan sonra Gölcük’ten ayrılmak oldu. Oradan ayrıldığım için çok pişmanım” diye konuştu.

HABERRUS