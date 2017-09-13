Putin'den Kabzon'a çay servisi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rus devlet sanatçısı ve Duma milletvekili İosif Kabzon'u Kremlin Sarayı'na davet ederek 80'inci yaş gününü kutladı. Davete Kabzon'un eşi Ninel Kabzon da katıldı.

Kremlin'den yapılan açıklamada Putin'in, sanatçı Kabzon'u sıcak bir şekilde ağırlayarak tebrik ettiği ve ünlü ressam Aleksandr Zelenski'nin 1985 yılı 'Şahtörskaya Pesny' isimli tablosunu hediye ettiği belirtildi.

Putin'in İosif ve Ninel Kabzon'u samimi bir ortamda ağırlayarak kendi elleriyle çay ikram ettiği görüldü.

Putin ayrıca, 'iyilikleri' sebebiyle Kabzon'un ödüllendirilmesinin gerektiği belirtilen kararnameyi imzaladı. Ödül, kamuya açık etkinliklerde ve hayır işlerinde aktif rol oynadığı için Kabzon'a layık görüldü.

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