Tacikistanlı aile çocuklarına Putin ve Şoygu ismini verdi

Rusya'da yaşayan Tacikistanlı Rahmon Curayev isimli bir vatandaş, torunlarına Putin ve Şoygu ismini verdi.

Rusya'nın Aleksandrov şehrindeki bir köyde yaşayan aile, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Savunma Bakanı Sergey Şoygu'ya teşekkürlerini ifade etmek için çocuklarına Putin ve Şoygu isimlerini verdi.

"Her yerde ilgi gösteriyorlar"

Torunlarına bu isimleri vermekten gurur duyduğunu söyleyen Curayev, yalnızca Rusya'da değil Tacikistan'da da ilgiyle karşılandıklarını belirtiyor. Curayev, "Torunlarım yazın anneleriyle beraber Tacikistan'a gitti. Onlara duyulan ilgi havalimanında başlamış. Putin ve Şoygu'nın geldiğini duyan bazıları havalimanına gelerek eve kadar onlara eşlik etmiş." dedi.

Putin ve Şoygu isimli çocukların köye geldiğini duyanların da hemen ziyarete geldiğini belirten dede, bu ismin torunlarının geleceğini garanti altına aldığını ve onlara mutluluk, şans getireceğine inandığı söylüyor.

Curayev ayrıca torunlarının Rus lider Putin'le de birgün tanışacaklarına inandığını ifade etti.

Curayev, 3'üncü torunu olursa, Moskova Belediye Başkanı Sobyanin'in adını, kız torunu olursa da Rusya Federasyon Konseyi Başkanı Matviyenko'nun adını koyacağını belirtiyor.

Selim Saygıner, Haberrus