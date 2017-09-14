Nazarbayev: Okullarımızda çalışan Türk öğretmenleri Türkiye’ye iade etmeyeceğiz

Kazakistan Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev, Akorda Sarayı’nda basın mensupları ile yaptığı toplantıda Bilim İnovasyon Liseleri’nde (Kazak-Türk Liseleri) görev yapan Türk öğretmenleri Türkiye'ye iade etmeyeceklerini söyledi.

Cumhurbaşkanı Nazarbayev, Kazakistan’da görev yapan yerli ve yabancı basın kuruluşlarının katıldığı basın toplantısında gündemdeki sorulara cevap verdi.

"Bu öğretmenler suçlu ise delil getirin"

Yaklaşık 1.5 saat süren toplantıda Kazak-Türk Liseleri ve burada görev yapan Türk öğretmenlerin geleceği hakkındaki soruya cevap veren Nazarbayev, Türk öğretmenlerin durumu ile alakalı olarak vatandaşlardan çok mektup aldığını ifade etti. Türkiye’de hükümetin darbeden Gülen cemaatini sorumlu gördüğünü, binlerce kişiyi gözaltına aldığını ve hapse attığını ifade eden Nazarbayev, Kazakistan’da da faaliyet gösteren bu okullarda görev yapan öğretmenlerle alakalı olarak da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın birkaç defa kendisine bilgi verdiğini söyledi. "Bizde çalışan öğretmenler suçlu ise bana delil getirin. Bizce onlar suçlu değil ve ben onlara hiçbir kötülük yapamam" dediğini hatırlatan Nazarbayev, öğretmenlerden gelen mektuplarda Türkiye’ye iadeleri durumunda hapse atılacakları ve iade edilmek istemediklerini yazdıklarını belirtti.

Ortaya çıkan bu durumdan çıkmak adına, okulların Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde kurulan vakfa devredildiğini hatırlatan Nazarbayev, burada Türkiye’nin de Gülen’in de okullarla bir alakasının olmadığını vurguladı.

Erdoğan son Kazakistan ziyaretinde ne sordu?

Öğretmenlerle ilgili olarak da bazı öğretmenlerin izin alarak yurtdışına gittiğini kaydeden Nazarbayev, kalanlar ise Erdoğan’nın son ziyaretinde sorduğunu belirtti. Nazarbayev, "Burada kalanların hiçbir suçu yok, eğer suçlu olduklarına dair bize delil sunarsanız, beraber oturup bakalım, kurumlarımız gerekli incelemeleri yapar. Suçu olmayan insanları hapse atıp yada size (Türkiye'ye) teslim edemeyiz. Dedim ve anlaştık. Buna göre bu konu kapanmıştır." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Kazakistan.kz