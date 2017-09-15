Ukrayna’ya girmek için rüşvet veren Türk vatandaşı gözaltına alındı

Ukrayna’nın başkenti Kiev’in Borispil Havalimanı’na, İstanbul-Kiev seferi ile gelen Türkiye vatandaşı ülkeye girmek için 500 ABD doları rüşvet teklif ettiği gerekçesiyle gözaltına alındı.

Sınır muhafızları, şahsın bir önceki gelişinde 6 ay içerisinde, en fazla 3 aylık kalış süresini doldurduğu gerekçesiyle ülkeye giremeyeceğini bildirdi.

Kimliği açıklanmayan Türk vatandaşı, memura 500 ABD doları rüşvet teklif etti. Memur ise "rüşvet vermek" suçundan, Türkiye vatandaş hakkında işlem başlatıp gözaltına aldı.

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