Atlasglobal haftanın 7 günü Moskova'ya uçmaya başladı

Türk havayolu şirketi Atlasglobal, haftanın 7 günü İstanbul Atatürk Havalimanı'ndan Moskova'nın Şeremetyevo havalimanına direk uçuşlarını başlattı.

25 Eylül tarihinde başlayan uçuşlarda gidiş-dönüş bilet fiyatları 189 dolardan (650 ₺) başlıyor.

Haftanın 7 günü gerçekleştirilmesi planlanan İstanbul-Moskova-İstanbul uçuşları, her gün sabah saat 9:30'da Atatürk Havalimanı'ndan kalkarak, 12:30'da Moskova'ya ulaşacak. Moskova'dan ise 16:00'da kalkan uçaklar 19:00'da İstanbul'a iniş yapacak.

Uçuşlarda 30 kg kabin bagajı ve 8 kg el bagajı taşıma hakkı bulunuyor. Business Class yolcuları ise 40 kg bagaj ve 2x8 kg el bagajı taşıma hakkına sahip. Business Class bilet fiyatları gidiş-dönüş 1273 dolardan (4373 ₺) başlıyor.

Atlasglobal, 2 yaşına erişmemiş bebek yolcuları için yüzde 90 oranında indirim uyguluyor.

Moskova bilet satışlarımız başladı! Sizin Moskova’nızın başrolü neresi? Kremlin mi, Gorky Park mı? Biletler https://t.co/xOYQm4tk6G 'da pic.twitter.com/tVftScSCu3 — Atlasglobal (@Atlasglobal) 8 Ağustos 2017

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