Azerbaycan'da 'Gülen ile bağlantılı olmak' suçlamasıyla tutuklanan gazeteci serbest bırakıldı
23
Azerbaycan'da Halk Cephesi Partisi liderinin yardımcısı ve Azadlık gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Faig Amirov, Gülen cemaati ile bağlantısı olduğu gerekçesiyle Ağustos ayında tutuklanmış, ardından 3 yıl 3 ay hapis cezası almıştı.
Emirov'un avukatı Agil Layicev, başkent Bakü'deki temyiz mahkemesinin Amirov'un geriye kalan 2 yıl 1 aylık hapis cezasının ertelendiğini ve 15 Eylül'de serbest bırakıldığını açıkladı.
Amirov'un 'Fethullah Gülen ile bağlantısı' olmakla yargılandığı davada 'toplumsal nefreti körüklemek' suçundan 3 yıl 3 ay hapis cezası aldığı açıklanmıştı.
Avukat Layicev, suçlamaların 'siyasi' olduğunu belirterek, suçlamaların Azerbaycan hükümetinin muhaliflerini bastırmak için kullandığı bir bahane olduğunu iddia etmişti.
HABERRUS