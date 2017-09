Rusya ve Irak arasındaki uçuşlar 13 yıl sonra tekrar başlıyor

Iraklı havayolu şirketi Iraqi Airways, 13 yılın ardından ilk defa Irak'tan Moskova'nın Vnukova havalimanına uçtu.

Irak Rusya Büyükelçiliği'nden yapılan açıklamada, Pazar günü Moskova'ya inen uçakta, Irak Ulaştırma Bakanı Kazem Al-Hamami liderliğindeki bir heyetin olduğu belirtildi.

Rusya 2004 yılında aldığı kararla Irak'a direk uçuşları askıya almıştı. İki ülke arasındaki uçuşların askıya alınmasının nedeni, Irak'taki kötüleşen durumdan dolayı yetersiz uçuş güvenliği seviyesiydi.

Vnukovo airport welcomes first Iraqi Airways flight from Baghdad after 17 years of break in reg. air communication between Iraq and Russia. pic.twitter.com/NCubw0zK54