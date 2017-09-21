Rusya'da helikopter 'yanlışlıkla' gazetecilere füze fırlattı: 2 kişi ağır yaralı

Rusya'nın St Petersburg kenti yakınlarında yapılan bir askeri tatbikat sırasında helikopterin yanlışlıkla füze fırlatması sonucu tatbikatı izleyen iki kişi ağır yaralandı.

BBC'nin yerel bir haber sitesinden aktardığına göre Belarus ile yapılan Zapad-2017 tatbikatında iki helikopter, bir hedefi takip ederken helikopterlerden biri yanlışlıkla havadan karaya bir füze ateşledi.

Olayın görüntülerinde füze isabet etmeden hemen önce üç aracın arasında dolaşan bir kişi görülüyor.

Yaralananların büyük olasılıkla tatbikatı izleyen gazeteciler olduğu belirtildi ve iki araç hasar gördü.

Adı açıklanmayan bir kaynak, olayın teknik bir arızadan kaynaklandığını ve füzelerin kendi kendine ateş aldığını söyledi.

Ülkenin batısında yapılan ve bir hafta sürecek tatbikata 13 bin asker, yüzlerce tank, uçak ve savaş gemisi katılıyor.

Rusya: Helikopterlerden biri hedef şaşırdı

Rusya Batı Askeri Bölgesi, sosyal medyada yayınlanan görüntülerin tatbikatın bir parçası olduğunu ve helikopterlerin kara hedeflerini imha çalışması gerçekleştirdiği sırada kaydedildiğini aktardı.

Helikopterlerden birinin hedefi şaşırdığını kaydeden Batı Askeri Bölgesi, bunun sonucunda içerisinde insan bulunmayan bir yük aracının yanlışlıkla vurulduğunu itiraf etti.

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