Putin, Yahudi liderleri Kremlin'de ağırladı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Yahudilerin yeniyılı 'Roş Aşana' bayramı kapsamında, Rusya Baş Hahamı Berel Lazar ve Yahudi Toplulukları Federasyonu başkanı Aleksandr Boroda'yı Kremlin'de kabul etti.

Kremlin'in resmi web sitesinden yapılan açıklamada, görüşmenin fotoğrafları paylaşılarak, Putin'in Rusya Baş Hahamı Berel Lazar ve Yahudi Toplulukları Federasyonu başkanı Aleksandr Boroda ile Kremlin'de bir araya geldiği belirtildi.

Putin, Yahudi liderlerle her yıl rutin olarak bir araya geliyor.

Yahudi takvimine göre yılbaşı olarak kabul edilen Roş Aşana, tüm dünyada Yahudiler tarafından bayram olarak kutlanır. Yahudi alemi 20 Eylül gecesi 5778. yıla girdi.

HABERRUS