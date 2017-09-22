Rusya, 'Kalaşnikof'u Moskova'da ölümsüzleştirdi

Dünyada en fazla insanın öldürüldüğü Kalaşnikof tüfeklerinin mucidi Rus Mihail Kalaşnikof'un Moskova'da heykeli dikildi. Kalaşnikof, 2013 yılında, 94 yaşında hayatını kaybetmişti.

Sovyetler Birliği'nin ünlü AK-47 tipi makineli tüfeğini geliştiren Mihail Kalaşnikov'un anısına Moskova'da sekiz metrelik heykeli dikildi.

Moskova'nın merkezindeki bir kavşakta açılışı yapılan heykel AK-47 taşıyan işçi kıyafetli Kalaşnikov'u temsil ediyor.

Rusya Kültür Bakanı Vladimir Medinskiy heykelin açılışında yaptığı konuşmada Mihail Kalaşnikov'un yetenek ve alçakgönüllülüğü ile Rus insanının en güzel vasıflarına örnek oluşturduğunu söyledi. Bakan makineli tüfeğin 'Rusya'nın gerçek kültürel markaları arasında yer aldığını' dile getirdi.

70 milyon adet üretildi

70 yıl önce geliştirilen Kalaşnikov 1947 yılındaki bir yarışmayı kazandıktan sonra seri üretimine başlanmıştı. İlk modeline AK-47 adı verildi. Zamanla modernize edilen bu tüfekten, ucuz, dayanıklı ve kullanışlı olduğu için 70 milyon adet üretildi.

Kalaşnikov'un adını taşıyan tüfek ve av silahı üreticisi holding 2016 yılında ihracatın üç katına çıktığını açıklamıştı. Kalaşnikov, Rusya'nın Ukrayna politikası yüzünden ABD pazarını kaybetmişti.

"Makineli tüfek iyi dilekler değil ölüm getirir"

Rus yayıncı Oleg Kaşin DW'ye verdiği demeçte Moskova'daki anıtın sembolik anlam taşıdığını ve Rusya'da savaştan 'trajedi değil de Rusya yapımı silahlar için etkili bir reklam' olarak söz edilmesinin normal karşılandığını söyledi. Kaşin 'barışçılık modasının geçtiğini' ve 'Kalaşnikov'un 'Rusya'daki modern anlayışın sembolü haline geldiğini' belirtti.

Yazar Viktor Jerofejew DW için kaleme aldığı makalesinde, 'İyinin silahı nasıl olurmuş anlamadım. Bunların hepsi boş laflar' ifadesini kullanmıştı. Jerofejew devamla şu satırlara yer vermişti: 'Fransızların giyotine ulusal duygu boyutu kazandırmalarına benziyor ki, böyle bir şey söz konusu değil. Makineli tüfek iyi dilekler değil ölüm getirir. Her an namlusu onu sevenlere ve göklere çıkaranlara çevrilebilir.'

Kalaşnikof, 2007 yılında yaptığı açıklamalarda, kişisel olarak kan dökülmesindeki payından sorumlu hissetmediğini söylemiş ve “Ben rahat uyuyorum. Bir uzlaşıya varmada başarısız olup şiddete başvuran politikacılar suçlanmalı” demişti.

Dünya genelinde 100 milyon Kalaşnikof tüfek bulunduğu tahmin ediliyor.

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