Rusya'da 6.3 milyon dolarlık rekor düzeyde rüşvet davası

Rusya Soruşturma Komitesi'nin Rusya Savunma Bakanlığı tarihindeki rekor seviyede bir rüşvet davası ile ilgilendiği belirtildi. İddiaya göre, bakanlığın Gıda Tedarik Dairesi Başkanı Albay Aleksandr Vakulin, 368 milyon rublelik (6.3 milyon dolar) yolsuzluğa karıştı.

Sputnik'in 'Kommersant gazetesi' kaynaklı haberine göre; bakanlığın mutfak, fırın gibi bölümleri için sözleşmeler imzalayan 46 yaşındaki Gıda Tedarik Dairesi Başkanı Albay Vakulin hakkında 'dolancırıcılık' ve 'rüşvet' suçlarından dava açıldı.

Sözleşmeler sırasında büyük hırsızlıklara imza attığı ileri sürülen Vakulin'in 368 milyon rublelik (6.3 milyon dolar) rüşvet olayına karıştığı belirtildi.

Başarılı bir kariyer sahibi olan Vakulin, Kaliningrad bölgesinde görev yapıyordu.

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