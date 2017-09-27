Rusya'da öğrencisinin alnına 'salak' yazan öğretmen işten atıldı

Rusya'nın St. Petersburg şehrinde bir ilkokulda görev yapan öğretmen, ikinci sınıfa giden öğrencisinin alnına tükenmez kalemle 'salak' yazdığı için işten atıldı.

Komsomolskaya Pravda gazetesinin 21 Eylül tarihli haberine göre, Olga Alferova isimli öğretmen, sınıftaki öğrencilerin birbirlerinin ellerinde tükenmez kalemle 'dövme' yapmasından bıktı ve eğer bir daha yapan olursa, o kişinin alnına Rusçada salak anlamına gelen 'durak' yazacağını söyledi.

Durumu öğrenen öğrencinin velisi okula gelerek yönetimle görüşmek istedi. Okul müdürünün de bulunduğu ortamda veli, öğretmene 'Benim (oğlum) Leşa, nasıl sizi bu kadar üzdü?' diye sordu. Öğretmen ise "Hiç, sadece böyle bir durum oldu" diye yanıt verdi.

Bunun üzerine öğrencinin annesi, Rusya Eğitim Bakanlığı'na, şehir savcılığına ve eğitim komitesine bir şikayet mektubu yazdı. Bakanlık olayı araştıracağını ve gerekli kararları alacağını söyledi ve öğretmen görevden alındı.

Okulda eğitim gören diğer birçok öğrencinin velisi ise öğretmenin yaptığının doğru olmadığını, ancak böyle bir sebepten ötürü kovulmasının da yanlış olduğunu ifade etti.

2016 yılından itibaren St. Petersburg'da görev yapan öğretmen, daha önce de 15 yıl boyunca Rusya'nın Arhangelsk şehrinde öğretmenlik yaptı. Pedogoji ve sosyoloji olmak üzere iki alanda yüksek eğitim alan öğretmen, alnına 'salak' yazdığı öğrencisi ve velisinden özür diledi.

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