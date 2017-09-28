Moskova'da İkinci Dünya Savaşı'ndan kalma bomba bulundu

Rusya'nın başkenti Moskova'da, İkinci Dünya Savaşı zamanında Nazi Almanyası tarafından Moskova'ya atılan yaklaşık 1 ton ağırlığında patlamamış bomba bulundu. Hiçbir zarar görmediği ifade edilen hava bombası, uzmanlar tarafından imha edildi.

Rusya Acil Durumlar Bakanlığı'ndan (MÇS) yapılan açıklamada, "Bugün, 26 Eylül'de, MÇS yetkilileri tarafından gerçekleştirilen çalışma çerçevesinde, inşaat kazı çalışmasında bulunan Nazi Almanyası'na ait ikinci dünya savaşı döneminden kalma yaklaşık 1 ton ağırlığında SC-1800 kodlu bomba başarılı bir şekilde imha edildi." denildi.

Moskova'nın Haroşovski bölgesinde bir inşaat alanında işçiler tarafından fark edilen bomba, mayın temizleme uzmanları tarafından dikkatli bir şekilde taşınarak imha edildi.

В Москве обезвредили мощную немецкую бомбу времён Великой Отечественной войны https://t.co/ItHAWIRm7R pic.twitter.com/HYOk3vFu8L — RT на русском (@RT_russian) 28 Eylül 2017

Daha önce de Rusya'nın farklı bölgelerinde ikinci dünya savaşı zamanından kalma Nazi Almanyası'na ait hava bombaları bulunmuştu.

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