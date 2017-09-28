Rusya elinde kalan son kimyasal silahları da imha etti

Rusya, 1997'de yürürlüğe giren Kimyasal Silahlar Sözleşmesi’ne uyarak, elindeki kalan son kimyasal silahların imhasını tamamladı. Soğuk Savaş döneminden kalma stokların tamamı böylelikle yok edilmiş oldu.

Rus yetkililer, sinir gazlarıyla yüklü son mühimmatın da Ural Dağları’ndaki Kizner tesislerinde imha edildiğini bildirdi. Rusya’da 20 yıldır devam eden imha çalışmaları için Kizner dahil yedi tesis kurulmuştu. Çalışmalar insansız bir şekilde gerçekleştirildi.

Kimyasal silahları belirlenen takvimin de öncesinde imha ettiklerine dikkat çeken Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD’yi eleştirdi. Kizner tesisine telekonferansla bağlanan Putin, ABD’nin kimyasal silahları imha etmesi gereken sürelere uymadığını savundu ve tüm ülkeleri, yükümlülüklerini yerine getirmeye çağırdı.

Moskova’dan yapılan açıklamaya göre Rusya elindeki 40 bin metreküp kimyasal silahın imhası için en az 5 milyar dolar harcadı.

Öte yandan Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü OPCW’dan da Rusya’ya övgü mesajı geldi. OPCW Genel Direktörü Ahmet Üzümcü, “Rusya’yı kutluyorum ve profesyonellikleri ve görevlerine bağlılıkları nedeniyle tüm uzmanlarını da tebrik ediyorum” dedi.

Kimyasal Silahlar Sözleşmesi’nin uygulanmasını takip eden OPCW, taraf olan 192 ülkenin, ellerindeki mühimmatın yüzde 96’sını imha ettiğini açıklamıştı.

HABERRUS