Rusya'da iflas eden VIM-Avia'nın sahipleri Türkiye'ye kaçtı

Rusya'nın en büyük charter uçuş firmalarından biri olan VIM-Avia, dünya genelinde onlarca charter uçuşu iptal ederek şirketin iflas ettiğini açıkladı. Rus basınında yer alan haberlere göre şirketin sahibi Raşid Mursekaev ve eşi Svetlana, 26 Eylül salı günü İstanbul'a uçtu. Mursekaev'e 3 gündür ulaşılamıyor.

Rusya'da faaliyet gösteren VIM-Avia, 120 milyon dolara kadar ulaşan borçları nedeniyle tüm uçuşlarını durdurdu. Mağdur olan havayolu çalışanları ve binlerce yolcu ise bir çözüm bekliyor.

Interfax'ın haberine göre, şirkette hisseleri bulunan Raşid Mursekaev ve eşi Svetlana, dolandırıcılıkla suçlanıyor. İsmini vermek istemeyen bir çalışanın ajansa yaptığı açıklamaya göre çift, salı günü Moskova'nın Şeremetyevo havalimanından Türkiye'ye uçtu. Mursekaev ve eşi, polis tarafından aranıyor.

Rusya Devlet Bakanı Vladimir Putin de krizin büyümesinin ardından yaptığı açıklamada Rusya Ulaştırma Bakanı Maksim Sokolov'u 'görevini tam olarak yerine getirmediği' için uyardı.

VIM-Avia uçaklarındaki toplu gecikmeler 23 Eylül'den itibaren önemli ölçüde artmış, ardından Rusya Soruşturma Komitesi dolandırıcılıkla ilgili bir ceza davası açmıştı.

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