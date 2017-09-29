FSB, Kırım'da Ukrayna ajanlarını yakaladığı görüntüleri paylaştı

Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), Rusya'nın Simferopol şehrinde yakaladığı iki Rusya vatandaşının Ukrayna adına ajanlık yaptığını öne sürdü.

Ajanların, Rusya'nın Karadeniz filosu hakkında Ukrayna özel servisine bilgi verdiği iddia ediliyor.

FSB'den yapılan açıklamada, "FSB yetkilileri Simferopol şehrinde, Anna Stanislavovna ve Dmitriy Aleksandroviç isminde iki Rusya vatandaşını göz altına aldı." denildi.

İkilinin, sorgu sırasında suçlarını itiraf ettiği, gizli bilgileri Ukrayna'ya verdiklerini doğruladıkları belirtiliyor.

Savcılık, 'vatan hainliği' kapsamında soruşturma başlattı. Anna ve Dmitriy 20 yıla kadar hapis cezasına çarptırılabilir.

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