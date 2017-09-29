Rusya'nın VIM-Avia mağdurlarına Türk havayolu şirketi yardımcı olacak

Rusya'nın en büyük charter uçuş firmalarından biri olan VIM-Avia'nın iflas etmesiyle mağdur olan binlerce yolcunun taşınmasına Türk havayolu şirketi Atlasglobal de yardımcı olacak.

Rusya Federal Havacılık Kurumu (Rosaviatsiya) tarafından yapılan açıklamada, VIM-Avia yüzünden mağdur olan yolcuların mağduriyetlerinin giderilmesi için yapılacak çalışmaya Türk havayolu şirketi Atlasglobal'in de dahil edileceği belirtildi.

Rossiya 24 kanalına konuşan Rosaviatsiya Başkan Yardımcısı Sergey İzvolskiy, Atlasglobal'in Antalya'da VIM-Avia yüzünden mağdur kalan yolcuları Rusya'nın Samara şehrine taşıyacağını aktardı.

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