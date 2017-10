ABD'nin yeni Rusya Büyükelçisi Huntsman Rusya'ya geldi

ABD Başkanı Donald Trump tarafından atanan yeni Rusya Büyükelçisi Jon Huntsman, Rusya'ya geldi.

ABD'nin Rusya Büyükelçiliği basın sözcüsü Mariya Olson, Twitter hesabından yaptığı açıklamada Huntsman ve eşinin fotoğrafını paylaşarak, "Hoş geldiniz Büyükelçi Huntsman ve Bayan Huntsman" diye yazdı.

Jon Huntsman daha önce de ABD'nin Çin Büyükelçisi olarak görev yapmıştı.

8 kardeşe sahip olan Huntsman'ın, 2'si evlatlık olmak üzere 7 çocuğu var.

Welcome to Russia Amb and Mrs. Huntsman @EURPressOffice @USinStPete @usconsulyekat @usconsvlad pic.twitter.com/Ow5cs68FLH