Bakanlık doğruladı: Suriye’de yaralanan Rus Yarbay hayatını kaybetti

Suriye’de yaralanan ve Moskova'ya getirilen Rus asker Yarbay Valeriy Fedyanin, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Geçtiğimiz haftada da Korgeneral Valeriy Asapov, Suriye'nin Deyrizor şehrinde IŞİD militanlarıyla çatışırken öldürülmüştü.

Rusya Sabunma Bakanlığı, Yarbay Valeriy Fedyanin'nin hayatını kaybettiğini doğruladı.

Yapılan açıklamada, Fedyanin’in 22 Eylül’de Suriye’nin Hama bölgesine insani yardım sevkiyatında görev yaptığı belirtilerek, "Rus subayın bulunduğu aracın altında teröristler tarafından mayın patlatıldı. Valeriy Fedyanin patlamada çok sayıda yara aldı" denildi.

Yaralı albayın acil tıbbi müdahale için Suriye’den Rusya Savunma Bakanlığı’nın Moskova merkezi askeri hastanesine sevk edildiği belirtilen açıklamada, "Doktorlar Fedyan’in yaşaması için sonuna kadar mücadele etti, ancak kurtarmayı başaramadı" denildi.

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