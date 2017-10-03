Rusya Kültür Bakanı'nın doktora ünvanı iptal edilebilir

Rusya Federasyonu Eğitim ve Bilim Bakanlığı'na bağlı 'Yüksek Sertifika Komisyonu (VAK)' tarafından yapılan açıklamada, Rusya Kültür Bakanı Vladimir Medinskiy'nin doktora ünvanının iptal edilmesi tavsiye edildi.

VAK'tan yapılan yazılı açıklamada, "VAK Uzmanlar konseyi, Kültür Bakanı Medinskiy'nin tarih bilimlerinde doktora derecesinin iptal edilmesini önerdi. Ancak bu ara bir karar. Son sözü VAK Başkanlık Divanı ve Eğitim Bakanlığı verecektir." diye ifade edildi.

VAK yönetimi, konuyla ilgili 20 Ekim tarihinde bir toplantı düzenleyecek.

Medinskiy'nin doktora tezinde "ağır intihal" yani bilimsel hırsızlık yapıldığı iddia ediliyor.

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