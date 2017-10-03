Rus uzmanlar: Stres çarkı çocukların psikolojisini etkilemez

Rusya İnsan Sağlığı ve Tüketiciyi Koruma Kurumu'ndan (Rospotrebnadzor) uzmanlar, stres çarklarının çocukların psikolojisine etki etmeyeceğini ancak küçük parçaları nedeniyle çocuklara zarar verebileceğini açıkladı.

Stres çarklarının çocuklar üzerindeki etkilerini araştıran uzmanlar, bu tip oyuncakların çocuklarda kısa süreli ilgi uyandırdığını, bir süre sonra popülerliğini yitirdiğini söyledi.

Uzmanların daha önce yaptığı açıklamalarda da, oyuncakların küçük parçalarının olup olmadığına bakılması ve küçük çocukların yalnızca ebeveynlerin gözetiminde oynaması gerektiği belirtilmişti.

Öte yandan uzmanlar, stres çarkı ve diğer oyuncakları satın alırken keskin kimyasal kokusu olmaması gerektiğine dikkat çekiyor.

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