Rus medyası: Telman İsmailov Türkiye'de saklanıyor olabilir

Rus televizyonu Rossiya 24, Moskova'daki Basmanniy Mahkemesi tarafından 2 kişiyi öldürmekle suçlanan Azerbaycan asıllı, Rus ve Türk vatandaşı olan Telman İsmailov'un Türkiye'de saklanıyor olabileceğini söyledi.

Vesti.ru'nun haberine göre İsmailov, birçok iş ortağı ve etkili tanıdıklarının bulunduğu Türkiye'de saklanıyor olabilir.

Rusya'da bazı medya organları ise İsmailov'un İsrail veya Avrupa'da yaşadığını tahmin ediyor.

2009 yılına kadar Moskova'daki meşhur Çerkizovski pazarını işleten İsmailov, Antalya'da da Mardan Palace isimli 7 yıldızlı bir otel açmıştı.

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