Türkmenistan lideri bisiklete binerken basketbol oynadı

Türkmenistan Cumhurbaşkanı Gurbanguli Berdimuhammedov, bisiklete binerken aynı anda basketbol oynadığın görüntüleri devlet televizyonunda yayınlattı.

BBC'nin haberine göre, Facebook'tan paylaştığı videoda Berdimuhammedov kamuoyundaki imajını yumuşatmak adına yeni bir taktik kullandı. Bir spor salonunda çekilen görüntülerde 60 yaşındaki Berdimuhammedov'un bisiklete binerken bir yandan da elindeki topuyla basket atmaya çalıştığı görülüyor.

Ülkenin üst düzey güvenlik yetkilileri de, videoda önemli rol oynuyor. Türkmen lideri taklit eden yetkililer, bisiklet üstünde olmadan basket atıyor ancak top yine de potadan geçemiyor.

Berdimuhammedov daha sonra diğer yetkililere ağırlık kaldırmayı öğretirken görülüyor.

"Dünyanın en baskıcı ülkelerinden biri"

İnsan Hakları İzleme Örgütü'ne (HRW) göre Berdimuhammedov "dünyanın en baskıcı ülkelerinden birini" yönetiyor.

Gücünü tüm dünyaya haykırmak için farklı silahlarla poz verdiği görüntüleri devlet televizyonuna yansıyan Türkmenistan Cumhurbaşkanı, Arnold Schwarzenegger'in oynadığı ünlü film serisinden esinlenerek kendisine "Türkmenatör" adını takmıştı.

Berdimuhammedov kimdir?

Berdimuhammedov 2007 yılından beri Türkmenistan'ın lideri. Koltuğunu devraldığı Saparmirat Niyazov, liderliği döneminde kendi altın heykelini diktirerek halkın önünde kült bir figür olmayı amaçlamıştı.

2015 yılında Berdimuhammedov da kendi altın heykelini yaptırdı.

Şu ana kadar DJ'lik yaparken, askeri araçları sürerken, savaş uçaklarını kullanırken ve gitar çalıp şarkı söylerken televizyon ekranlarında görüldü.

2013'te bir at yarışını kazandıktan hemen sonra ise, atından düştü. Korumaları halkın arasına dalıp düşme anını görüntüleyen biri var mı diye bakındı ancak bulamadı.

Görüntüler yine de ortaya çıktı:

Şubat ayında üçüncü dönemi başlayan Berdimuhammedov, 2016'da geçirilen yeni anayasa tasarısı sayesinde yaşamının sonuna kadar cumhurbaşkanı kalabilir. Türkmen hükümeti, liderin imajını yönetebilmek için medya ve internet erişimi üzerinde sıkı kontrol sağlıyor.

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