Rusya'nın ABD-IŞİD ilişkisi kanıtları oyun sahnesi çıktı

Rusya Savunma Bakanlığı, Twitter'dan bir dizi görsel paylaşarak "ABD'nin IŞİD'e sağladığı desteğin inkâr edilemez kanıtı" dedi.

Rus Savunma Bakanlığı, paylaştığı dört fotoğrafta bir IŞİD konvoyunun ABD güçlerinin gözetiminde Suriye'deki bir kasabayı terk ettiğinin görüldüğünü ve ele geçirilen görüntülerin bu gelişmeyi belgelediğini iddia etti.

Ancak söz konusu fotoğraflardan birisinin, cep telefonu oyunu olan AC-130 Gunship Simulator'dan alınan ekran görüntüsü olduğu anlaşıldı.

Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan ikinci açıklamada, bir bakanlık çalışanının yanlışlıkla fotoğrafı yüklediği ifade edildi.

Çatışma bölgelerinden paylaşılan videoları ve fotoğrafları teyit eden Conflict Intelligence Team adlı grup, paylaşılan diğer üç fotoğrafın da hatalı olduğunu belirtiyor.

Paylaşımdaki fotoğrafların Haziran 2016'da Irak ordusunun IŞİD'e yönelik operasyonlarını gösteren bir videodan alınan görüntüler olduğu ifade ediliyor.

#RusMoD shows irrefutable evidence that US are actually covering ISIS combat units to recover their combat capabilities, redeploy, and use them to promote the American interests in the Middle East https://t.co/jcb7G4MAfZ pic.twitter.com/VIMjfFGJEg