Putin, Sarkisyan'la beraber Tretyakov Galerisi'ni gezdi

Ermenistan Cumhurbaşkanı Serj Sarkisyan, Kremlin'de Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir araya geldi. İkili daha sonra sanatçı Martiros Saryan'ın eserlerinin sergilendiği Tretyakov Devlet Galeri'sini ziyaret etti. Galeri'de 'Rusya'da Ermeni Kültür Günleri'nin açılışı da yapıldı.

Kremlin'den yapılan açıklamada, iki liderin Ermenistan-Rusya ilişkileri başta olmak üzere farklı alanlarda yüksek düzeyli mutabakatlar sağlanması ve iki ülke arasında siyaset, ekonomi, güvenlik, sosyal-kültürel alanlarda işbirliğinin görüşüldüğü belirtildi.

Açıklamada, Putin ve Sarkisyan'ın Ermeni sanatçı Martiros Saryan'ın eserlerinin sergilendiği Tretyakov Devlet Galeri'sini ziyaret ettiği fotoğraflar da paylaşıldı.

Sergide 1910'lu yılların dönemiyle ilgili 29 tablo bulunuyor. Eserlerinin çoğu yazarın Ortadoğu ülkelerine yaptığı seyahatlerde veya sonrasında ortaya çıkmış.

Öte yandan Tretyakov Galeri'de yapılan resmi törenle, 'Rusya'da Ermeni Kültür Günleri' başlatılmış oldu.

Putin ayrıca, Ermeni mevkidaşına, 1995 yılında Erivan Rus Sanatı Müzesi'nden çalınan Mikhai Vrubel’in "Dev ve melek Tamara'nın ruhuyla" isimli eserini armağan etti. Geçtiğimiz yıl bulunan eser tamamıyla restore edilmişti.