"Putin'in konvoyuna suikast olacağına dair 60 kere asılsız ihbar yapıldı"

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in araç konvoyunun geçtiği noktalara bomba yerleştirildiğini iddia eden 60 telefon araması aldıklarını açıkladı.

17 Kasım'da St. Petersburg şehrini ziyaret eden Putin, Kültür Forumu'na katıldı.

Konuyla ilgili açıklama yapan Peskov, "Putin'in ziyaret edeceği ve konvoyuyla üzerinden geçeceği 50 noktaya bomba yerleştirildiği iddiasıyla 60'dan fazla arama geldi." diye ifade etti.

Putin'i koruyan görevlilerin bu konuyla alakalı mümkün olan her şeyi yaptığını vurgulayan Peskov, gelen asılsız ihbarların Putin'i rahatsız etmediği ve programında herhangi bir değişikliğe sebep olmadığını söyledi.

Bunu yapanları, 'telefon teröristi' ve 'serseri' olarak tanımlayan Peskov, aramaların yurtdışından geldiğini, henüz hangi ülke ve kim olduklarını tespit edemediklerini ancak er yada geç bu kişilerin bulunacağını belirtti.

Telefon terörizmi dalgası 11 Eylül'de Rusya'nın 75 bölgesinde devreye sokuldu. Şuana kadar 186 şehirde asılsız bomba ihbarı yapıldı. Sadece Moskova'da yaklaşık 300 bin, Rusya genelinde ise 2,3 milyon kişi bazı binalardan ihbar nedeniyle tahliye edildi. İhbarların hiçbiri doğru çıkmadı. FSB'ye göre, sadece Moskova'da 'telefon terörizminden'den gelen zarar 150 milyon ruble (2,54 milyon dolar).

HABERRUS