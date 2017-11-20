AKP Milletvekili: Rusya ile 2018'de vizesiz seyahatin tekrar başlayacağını düşünüyorum

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın geçtiğimiz hafta gerçekleşen Rusya ziyaretindeki heyette yer alan TBMM Türkiye-Rusya Parlamentolararası Dostluk Grubu Başkanı ve AK Parti Manisa Milletvekili Recai Berber, Türkiye'den Rusya'ya vizesiz seyahat için bu yıl sonuna kadar ‘önemli adımlar' atılabileceğini söyledi.

Berber, Sputnik'e yaptığı açıklamada "Yıl sonuna kadar vizeler konusunda önemli adımlar atılabileceğini düşünüyorum. 2018'de artık vizelerin en azından belli bir süreliğine kaldırılarak vizesiz seyahatin tekrar başlayacağını düşünüyorum" diye konuştu.

"3 veya 1 aylık ziyaretlerin vizeden muaf hale gelmesi gerekiyor"

Berber, Türkiye ile Rusya arasında yaşanan uçak krizi öncesi mevcut olan iki ülke vatandaşlarının karşılıklı olarak vizesiz seyahati konusunda da çalışmaların sürdüğünü belirterek "Vizelerin tekrar eski hale gelmesi noktasında daha ileri bir adım atılması gerekiyor. Çünkü çok yoğun bir iş pratiği var. Bu ortamda vizelerin sınırlayıcı bir etkisi var, insanların gidip gelmesini zorlaştırıyor. Dolayısıyla geçmişte olduğu gibi örneğin üç aylık ya da bir aylık ziyaretlerin vizeden muaf hale gelmesi gerekiyor. Bu konuda da gelişmelerin olduğunu biliyoruz ama henüz sonuçlanmış değil" dedi.

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