Rus askeri uçağı Türkiye üzerinden Suriye'ye uçtu

Rusya Hava Kuvvetleri'ne ait Tupolev Tu-154M model askeri nakliye uçağı, Rusya'nın Suriye'deki Hmeymim üssüne giderken Türkiye hava sahası üzerinde uçtu.

Intefax haber ajansının havacılık sitelerinden elde ettiği verilere göre Moskova'nın Çkalovskiy havalimanından kalkan uçak Soçi, Karadeniz ve Türkiye'nin doğu bölgesini geçerek Suriye'ye iniş yaptı.

Daha önce Türkiye, Rusya'nın Suriye'ye gidecek olan askeri uçaklarının kendi sınırlarında uçmasına izin vermiyordu.

Türk gözlemciler ise bu uçuşun bu yıl gerçekleştirilen ilk uçuş olmadığını dile getirdi.

Suriye'de IŞİD'e karşı hava saldırıları düzenleyen Rus ordusu İran ve Irak hava sahasını kullanmaya devam ediyor.

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